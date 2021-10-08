В Сьерра-Леоне отменили смертную казнь

ПРЕТОРИЯ, 8 октября. /ТАСС/. Смертная казнь отменена в Сьерра-Леоне - государстве на западе Африки. Об этом объявил в пятницу президент страны Джулиус Маада Био после того, как подписал соответствующий закон.

"В истории Сьерра-Леоне открыта новая страница, - цитирует главу государства Agence France-Presse. - По прошествии 20 лет власти выполнили свое обязательство, и смертная казнь в республике полностью отменена".

Закон, который подписан президентом, был принят в минувшем июле однопалатным парламентом страны. Действующая с 1991 года конституция Сьерра-Леоне предусматривала смертную казнь за государственную измену, мятеж, убийство или кражу, сопровождавшуюся отягощающими обстоятельствами. В последний раз высшая мера применялась в стране в 1998 году, когда были казнены 24 офицера за попытку государственного переворота.

Отменив сейчас смертную казнь, власти Сьерра-Леоне сохранили пожизненное тюремное заключение за тяжкие преступления.