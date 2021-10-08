Япония рассчитывает расширить сотрудничество с Россией в зеленой энергетике

ВОЛГОГРАД, 8 октября. /ТАСС/. Япония рассчитывает на развитие двустороннего сотрудничества с Россией в области зеленой энергетики. Об этом заявил в интервью ТАСС посол Японии в Москве Тоёхиса Кодзуки.

"В последние годы появились новые области, в которых ожидается развитие сотрудничества. Одна из них - это изменение климата и зеленая энергетика, - сказал посол. - Ожидается, что в будущем японо-российское сотрудничество в этой сфере будет развиваться".

Как напомнил дипломат, в октябре прошлого года Япония объявила, что будет стремиться к достижению углеродной нейтральности к 2050 году. "В апреле этого года была объявлена амбициозная цель сократить выбросы парниковых газов в 2030 году до 46% от уровня 2013 года. Насколько нам известно, у российской стороны тоже растет интерес к теме изменения климата и зеленой энергетике. Одним из примеров сотрудничества в этой сфере является запуск проекта по ветроэнергетике в поселке Тикси Республики Саха (Якутия), расположенном за полярным кругом на Дальнем Востоке", - добавил он.

Посол пояснил, что проект реализуется вместе с японской Организацией по развитию новых энергетических и промышленных технологий (NEDO) путем внедрения новейших японских технологий, включая систему энергоконтроля и ветряные электрогенераторы.

Объединяя преимущества

Дипломат отметил, что в последнее время в области противодействия изменению климата особое внимание привлекает использование зеленой энергетики, в том числе водорода и аммиака. "В Японии есть в том числе компании, которые обладают технологиями их производства и транспортировки. С другой стороны, у России есть богатые природные ресурсы, которые являются сырьем для водорода и аммиака. Если объединить эти преимущества, то откроются большие возможности для двустороннего сотрудничества в таких сферах, как использование зеленой энергетики", - добавил он.

Кодзуки обратил внимание на то, что недавно между Японией и Россией был подписан ряд меморандумов о взаимопонимании по сотрудничеству в этой области, а по некоторым проектам уже идет подготовка технико-экономического обоснования.

Газовое сотрудничество

Посол подчеркнул, что для Японии, являющейся крупнейшим в мире импортером сжиженного природного газа, область энергетики считается одной из важных сфер сотрудничества. "Японские компании JOGMEC и Mitsui принимают участие в проекте по производству сжиженного природного газа "Арктик СПГ - 2", которым руководит НОВАТЭК. Японская компания Mitsui O.S.K. Lines (MOL) также продвигает проект транспортировки сжиженного природного газа по Северному морскому пути и эксплуатирует ледокольные танкеры, необходимые для транспортировки, - добавил он. - Эта же компания участвует в проекте по строительству перевалочных терминалов СПГ, которые планируется создать на Камчатке и в Мурманске".