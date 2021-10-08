В ООН призвали Белоруссию пустить в страну экспертов по правам человека

ООН, 8 октября. /ТАСС/. ООН призывает власти Белоруссии обеспечить доступ в страну представителей Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ). Об этом заявила в пятницу помощник генерального секретаря всемирной организации по правам человека Илзе Брандс Керис.

"Мы призываем власти Белоруссии предоставить полный и свободный доступ в страну, чтобы УВКПЧ могло осуществить свой мандат в соответствии с резолюцией Совета ООН по правам человека", - сказала она на неформальном заседании Совета Безопасности ООН по ситуации с правами человека в Белоруссии.

Представитель ООН подвергла критике власти в Минске, утверждая, что они преследуют гражданских активистов и журналистов. По ее словам, эти действия нельзя оправдать соображениями безопасности.

Совет ООН по правам человека принял резолюцию по Белоруссии в сентябре 2020 года. В соответствии с документом верховному комиссару по правам человека Мишель Бачелет было поручено "вести тщательный мониторинг положения в области прав человека" в республике. Позднее Бачелет сообщила, что Минск отказался выполнять данную резолюцию и представители ее офиса не имеют возможности посетить страну по этой причине, однако занимаются темой "удаленно".

Белоруссия неоднократно отвергала обвинения в свой адрес в нарушениях прав человека. Как заявил в интервью американской телекомпании CNN президент страны Александр Лукашенко, подобные утверждения - это вымыслы и фейки.