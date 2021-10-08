Замглавы МИД Украины утверждает, что Россия осуществляет милитаризацию Белоруссии

ООН, 8 октября. /ТАСС/. Киев обеспокоен усилением военных связей Минска и Москвы. Об этом заявила в пятницу первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова, выступая на неформальной встрече Совета Безопасности ООН по "формуле Арриа" в дистанционном формате.

"Мы особенно обеспокоены планами Кремля разместить российские воздушную и ракетную базы в Белоруссии и резко активизировать двустороннее военно-техническое сотрудничество", - сказала она. По версии Джапаровой, "такая милитаризация Белоруссии - прямая угроза не только Украине, но и всей Восточной и Центральной Европе". "Позвольте мне напомнить в связи с этим о недавних военных учениях "Запад-2021". Прозрачность в военной сфере и стратегическая стабильность оказываются здесь под вопросом", - утверждала она.

Дипломат добавила, что, по ее мнению, Москва пользуется тяжелым положением Минска для достижения своих внешнеполитических целей. "Мы надеемся, что серьезность этих угроз побудит западные страны предпринять новые решительные действия против России, чтобы предотвратить поглощение Белоруссии Россией", - отметила она.

Ранее белорусский президент Александр Лукашенко в интервью телекомпании CNN заявил, что в случае агрессии со стороны Запада республика "станет единой военной базой" с РФ.