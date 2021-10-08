{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Кризис в Белоруссии

Зампостпреда при ООН заявил, что США не откажутся от санкций в отношении Белоруссии

Ричард Миллс отметил, что Вашингтон призывает Минск освободить всех политических заключенных

ООН, 8 октября. /ТАСС/. Соединенные Штаты считают, что власти Белоруссии продолжают нарушать права человека в стране, поэтому вашингтонская администрация не намерена смягчать санкционные меры. Об этом заявил в пятницу заместитель постпреда США при всемирной организации Ричард Миллс, выступая на заседании Совета Безопасности по формуле "Арриа".

"Мы продолжим вместе с нашими союзниками и партнерами требовать привлечения к ответственности причастных к нарушению [прав человека], тех, кто разрабатывает, реализовывает и поддерживает любые действия, подрывающие демократические устремления белорусского народа", - сказал Миллс.

"Пока власти в Белоруссии отказываются выполнять свои международные обязательства, подрывают мир и безопасность в Европе, продолжают преследовать и нарушать права своих граждан, мы не откажемся от санкций", - добавил он.

По словам дипломата, США призывают власти Белоруссии "освободить всех политических заключенных". Миллс считает, что руководство республики должно начать "мирный, инклюзивный и конструктивный диалог с оппозицией и гражданским обществом".

Белоруссия неоднократно отвергала обвинения в свой адрес в нарушениях прав человека. Как заявил в интервью американской телекомпании CNN президент страны Александр Лукашенко, подобные утверждения - это вымыслы и фейки.

Теги
БелоруссияСШАКризис в Белоруссии
Глава ПАСЕ призвал урегулировать ситуацию на границах Латвии, Литвы и Польши с Белоруссией
Хендрик Дамс считает необходимым "содействовать региональному и европейскому сотрудничеству в качестве ответа на гибридные конфликты"
Читать полностью