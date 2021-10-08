Президент Мексики заявил о готовности работать над укреплением сотрудничества с США

МЕХИКО, 8 октября. /ТАСС/. Мексика хочет развивать сотрудничество с США и считает, что для этого существуют подходящие условия. Об этом сообщил в пятницу в Twitter мексиканский президент Андрес Мануэль Лопес Обрадор, встретившись с представителями властей соседнего государства в Мехико.

"В ходе диалога высокого уровня между Мексикой и США по вопросам безопасности мы выразили наше намерение укреплять дружбу и сотрудничество ради развития, уважая суверенитеты, - говорится в записи. - Существуют превосходные условия для открытия нового этапа в двусторонних отношениях". В состав прибывшей в латиноамериканскую страну делегации США вошли госсекретарь Энтони Блинкен, министр внутренней безопасности Алехандро Майоркас и генеральный прокурор Меррик Гарленд.

Ранее власти Мексики заявили о намерении найти замену действующей с 2008 года программе сотрудничества с США в сфере безопасности, известной под названием "План Мерида". Она была нацелена на то, чтобы помочь властям латиноамериканской страны бороться с преступностью, улучшить безопасность границ, сократить число нелегальных мигрантов и укрепить доверие общества к правосудию. Время показало, что эта инициатива не принесла значительных результатов.

В 2020 году в Мексике, согласно официальным подсчетам, было совершено 34,5 тыс. умышленных убийств, примерно на 0,4% меньше, чем в рекордном 2019 году. В апреле текущего года эксперты мексиканской неправительственной организации "Гражданский совет по общественной безопасности и уголовной юстиции" включили 18 городов республики в список 50 самых опасных в мире. Первое место занял город Селайя в штате Гуанахуато.