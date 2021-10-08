США сняли санкции с иранской компании, якобы связанной с разработкой ракет

ВАШИНГТОН, 8 октября. /ТАСС/. Американские власти вывели из-под санкций, касающихся разработки ракет, иранскую компанию Mammut Industrial Group, а также ее дочерние структуры. Об этом говорится в заявлении Управления по контролю за иностранными активами Министерства финансов США, опубликованном в пятницу.

Ранее власти США утверждали, что компания содействует программе Ирана по разработке баллистических ракет. Рестрикции против нее и ее руководства были введены в сентябре 2020 года. В июле текущего года власти США отменили ограничительные меры против ряда иранцев, связанных с Mammut Industrial Group. Представители американской администрации тогда заявили журналистам, что данный шаг не означает изменения политики США и не связан с попытками возобновить консультации по ядерной сделке с Ираном.

Минфин США в пятницу не пояснил, почему были сняты санкции с Mammut Industrial Group. Представитель ведомства сообщил журналистам газеты The Hill, что это решение "не отражает изменений санкционной политики США против Ирана" и "не имеет отношения к усилиям, касающимся переговоров о Совместном всеобъемлющем плане действий (СВПД)". "США продолжат противодействовать шагам Ирана, направленным на дестабилизацию, в том числе путем введения санкций", - приводит издание комментарий Минфина США.

В Вене с апреля ведутся переговоры между Ираном и международной "пятеркой" (Россия, Великобритания, Германия, Китай и Франция) по восстановлению иранского ядерного соглашения в его первоначальном виде. Стороны обсуждают вопросы снятия американских санкций с исламской республики, выполнения ею взятых на себя обязательств в ядерной сфере и возвращения США в СВПД.

Представители государств - участников соглашения проводят и отдельные консультации с американскими эмиссарами без участия Ирана. Первоначально делегации рассчитывали завершить работу в конце мая, затем - в первых числах июня. 21 сентября официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде заявил, что переговоры по возобновлению в полной мере действия ядерной сделки вновь начнутся в Вене в течение нескольких недель.