В Швеции обвинили Россию в причастности к созданию кризиса с мигрантами на границе с ЕС

СТОКГОЛЬМ, 8 октября. /ТАСС/. Министр обороны Швеции Петер Хультквист считает, что Россия причастна к созданию кризисной ситуации с мигрантами на границе Белоруссии и Литвы.

"Наше мнение, как мы обсуждали это сегодня, состоит в том, что за всем этим стоит Россия", - сказал Хультквист в пятницу в интервью телеканалу TV4 после встречи в Стокгольме с коллегой из Литвы Арвидасом Анушаускасом.

По мнению Хультквиста, РФ хочет "дестабилизировать эти страны [ЕС], оказать давление на наш регион, а также на весь Евросоюз". "Они [РФ] весьма заинтересованы в этой ситуации", - утверждал министр. "Сейчас масштаб значительно больше, все это происходит в контексте. Сначала начинается приток мигрантов, затем - крупные военные учения "Запад", а дальше поток мигрантов продолжается", - продолжил он.

На вопрос, как Швеция и ЕС могут противостоять России, Хультквист сказал: "Мы должны продолжать санкции против России".

С начала года на литовско-белорусской границе задержаны более 4 тыс. нелегальных мигрантов из стран Азии и Африки. Это в 50 раз больше, чем за весь 2020 год. В Вильнюсе считают, что миграционный кризис спровоцирован Минском, и называют это гибридной атакой на Литву. В конце мая президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его страна служила барьером на пути переброски нелегальных мигрантов в Европу, однако с учетом политического давления Запада Минск может задуматься, стоит ли продолжать это делать.

Посольство России в Литве подчеркивало полную безосновательность и голословность обвинений в причастности Москвы к наплыву в Литву мигрантов из стран Азии и Африки с территории Белоруссии. При этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что обвинять Минск в организации потока нелегальных мигрантов в Литву нелепо, учитывая, "что сотворили западные страны, организовывая коалиции и осуществляя крестовые походы, в частности в страны Ближнего Востока и Северной Африки, нарушая там ход их жизни и провоцируя колоссальные миграционные проблемы для всего мира, в первую очередь для Европейского континента".