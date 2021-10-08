Порошенко отверг обвинения в сговоре с Медведчуком по делу о поставках угля из ДНР и ЛНР

КИЕВ, 8 октября. /ТАСС/. Экс-президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" (ЕС) Петр Порошенко назвал безосновательными обвинения в его адрес в связях с главой политсовета партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" (ОПЗЖ) Виктором Медведчуком, которому в пятницу были предъявлены новые обвинения.

Ранее глава Службы безопасности Украины (СБУ) Иван Баканов заявил, что в рамках расследования деятельности Медведчука будет отрабатываться причастность к ней Порошенко и экс-главы Национального банка Украины Валерии Гонтаревой, в частности причастность к "схемам поставки" угля с территорий Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) в 2014-2015 годах.

"Власть в очередной раз пытается очернить Петра Порошенко как лидера украинской проевропейской оппозиции на фоне плачевных результатов собственного управления. Петр Порошенко категорически отвергает обвинения и считает их классическим образцом сфабрикованных политически мотивированных дел и черного пиара против политических оппонентов", - говорится в заявлении пресс-службы партии.

При этом в партии считают, что обвинения сделаны по прямому указанию действующего главы государства Владимира Зеленского, чтобы "отвлечь внимание общества от преступлений власти, выявленных расследователями и обнародованных на этой неделе".

Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова сообщила в пятницу, что Медведчуку предъявлено новое обвинение в госизмене и содействии деятельности террористической организации. По данным прокуратуры, речь идет о незаконной поставке угля с неподконтрольных Киеву территорий в конце 2014 - начале 2015 года. По словам генпрокурора, сумма, потраченная украинскими госпредприятиями на закупку угля, составляет более 200 млн гривен (около $7,6 млн). Прокуратура в суде попросит для политика содержание под стражей или альтернативу в виде залога на 1 млрд гривен (почти $38 млн) - это рекордная сумма для украинского правосудия.

ОПЗЖ назвала новые обвинения против Медведчука фальсифицированными и безосновательными.