МИД Грузии опроверг слова главы ведомства о готовности участвовать в формате "3+3"

ТБИЛИСИ, 8 октября. /ТАСС/. Департамент стратегических коммуникаций МИД Грузии в пятницу опроверг заявление министра иностранных дел Давида Залкалиани о том, что республика хоть каким-то образом должна быть представлена в переговорном формате "3+3" (Азербайджан, Армения, Грузия - Россия, Турция, Иран) по вопросу разблокировки экономических и транспортных связей в регионе.

Залкалиани в опубликованном ранее интервью Первому каналу Общественного вещателя Грузии заявил, что, несмотря на сложности с РФ, "в столь крупных геополитических проектах Грузия должна быть представлена хоть в какой-то форме".

"К сожалению, в социальных сетях распространяется неправильная интерпретация интервью министра иностранных дел Грузии Общественному вещателю. Внешнеполитическое ведомство не раз заявляло, что не рассматривает участие в так называемом формате "3+3" вместе с Россией. Несмотря на это, умышленно распространяется информация о том, что якобы министр подтвердил участие Грузии в указанном формате", - сказано в заявлении департамента стратегических коммуникаций.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции в среду по итогам переговоров с главой МИД Ирана Хосейном Амиром Абдоллахияном заявил, что обсудил с иранским коллегой инициативу создания переговорного формата "3+3" с Азербайджаном, Арменией, Грузией и Турцией по вопросу разблокировки экономических и транспортных связей в регионе. Как отметил российский министр, иранская сторона высказала положительное отношение к этой идее, такое же отношение наблюдается в Азербайджане и Турции. РФ работает с коллегами из Армении, а также рассчитывает, что и Грузия сможет увидеть свой коренной интерес в создании такого механизма.

С инициативой о шестистороннем формате сотрудничества по Карабаху ранее выступили лидеры Азербайджана и Турции Ильхам Алиев и Тайип Эрдоган. Иран приветствовал эту идею, заверив в готовности содействовать шагам по укреплению мира в регионе.