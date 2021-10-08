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Задержание Саакашвили в Грузии

Минюст Грузии заявил, что Саакашвили в тюрьме начал принимать пищу

В ведомстве отметили, что организм Михаила Саакашвили не стоит перед опасностью истощения

ТБИЛИСИ, 8 октября. /ТАСС/. Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, который объявил голодовку в тюрьме, стал принимать пищу, в частности мед и натуральные соки. Об этом говорится в распространенном в пятницу сообщении Специальной пенитенциарной службы Министерства юстиции Грузии.

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"<...> У него (у Саакашвили - прим. ТАСС) [в тюрьме] был доступ к разным продуктам, в том числе к натуральным сокам и меду. <...> Он начал принимать пищу, в том числе мед и натуральный сок, что говорит о том, что так или иначе организм не стоит перед опасностью истощения", - приводит пресс-служба слова главы Специальной пенитенциарной службы Ники Цхварашвили.

Экс-президента задержали в Грузии 1 октября. Сейчас он находится в тюрьме города Рустави. Саакашвили считает себя политическим заключенным и объявил голодовку. Грузинская православная церковь, а также отец Саакашвили призвали его прекратить голодовку.

Бывший президент возглавлял Грузию с января 2004 года по ноябрь 2013 года и покинул страну за несколько дней до истечения срока своих полномочий. Сразу после этого в отношении него были возбуждены четыре уголовных дела, по двум из которых уже вынесены вердикты. В частности, суд заочно приговорил Саакашвили к трем годам лишения свободы по делу об убийстве сотрудника Объединенного банка Грузии Сандро Гиргвлиани и к шести годам тюрьмы по делу об избиении депутата Валерия Гелашвили. В последнее время Саакашвили проживал на Украине, имеет украинское гражданство.

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ГрузияСаакашвили, Михаил НиколаевичЗадержание Саакашвили в Грузии
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