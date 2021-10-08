США объявили о планах продажи Австралии 12 вертолетов MH-60R на почти $1 млрд

ВАШИНГТОН, 8 октября. /ТАСС/. Соединенные Штаты намерены поставить Австралии 12 многоцелевых вертолетов MH-60R и сопутствующую военную технику на сумму до $985 млн. Об этом сообщили в пятницу Госдепартамент США и профильное правительственное ведомство, входящее в структуру Пентагона. Оно отвечает за поставки военной техники и оружия за рубеж по межправительственным контрактам, продвижение связей между Вооруженными силами США и других стран, оказание финансового и технического содействия иностранным партнерам Вашингтона в сфере обороны.

Разрешение на выполнение этих договоренностей, которое в соответствии с национальным законодательством выдает внешнеполитическое ведомство, получено. Американская администрация уже уведомила Конгресс о принятых ею решениях. У законодательной ветви власти США теперь есть 30 дней на изучение новых соглашений и их возможное блокирование.

С точки зрения американского правительства, выполнение контрактов отвечает интересам "внешней политики и национальной безопасности США". Сделки "не изменят базовый военный баланс в регионе", утверждают Госдепартамент и Пентагон. "Австралия - один из наших важнейших союзников в западной части Тихого океана. Стратегическое расположение этой политической и экономической державы вносит значительный вклад в обеспечение мира и экономической стабильности в регионе. Для национальных интересов США жизненно важно помогать нашему союзнику в развитии и поддержании потенциала самообороны", - утверждается в заявлении.

Австралия, Великобритания и США 15 сентября объявили о создании нового партнерства в сфере безопасности - AUKUS. В рамках соглашения Австралия, в частности, планирует с помощью американских технологий построить как минимум восемь атомных подводных лодок, первые из которых примут на боевое дежурство в 2036 году, а также переоснастить свои вооруженные силы американскими крылатыми ракетами. Из-за этого Канберра разорвала крупнейший в своей истории оборонный контракт с Францией, которая назвала это решение "ударом в спину" и отозвала своих послов в Австралии и США для консультаций. Защищая решение правительства Австралии, премьер-министр страны Скотт Моррисон заявил, что оно было продиктовано интересами государственной безопасности, которые являются приоритетом для любой страны мира.