Reuters: делегация США встретится с представителями "Талибана" 9 и 10 октября в Дохе

ТАСС, 8 октября. Делегация США 9-10 октября встретится с высокопоставленными представителями радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) в Дохе. Об этом в пятницу сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.
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По их информации, эта встреча станет первой между сторонами после вывода американских войск из Афганистана. Представители США, по данным Reuters, постараются оказать давление на талибов с целью обеспечения безопасной эвакуации оставшихся в Афганистане граждан США и других стран, а также освобождения удерживаемых талибами американцев.