Reuters: делегация США встретится с представителями "Талибана" 9 и 10 октября в Дохе

ТАСС, 8 октября. Делегация США 9-10 октября встретится с высокопоставленными представителями радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) в Дохе. Об этом в пятницу сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

По их информации, эта встреча станет первой между сторонами после вывода американских войск из Афганистана. Представители США, по данным Reuters, постараются оказать давление на талибов с целью обеспечения безопасной эвакуации оставшихся в Афганистане граждан США и других стран, а также освобождения удерживаемых талибами американцев.