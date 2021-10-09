Замгоссекретаря США по политическим делам отправится в Москву 11 октября

ВАШИНГТОН, 9 октября. /ТАСС/. Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд отправится 11 октября в Москву, где встретится с российскими должностными лицами высокого ранга и обсудит ряд двусторонних, региональных и глобальных вопросов. Об этом говорится в распространенном в пятницу заявлении пресс-службы Госдепартамента.

"Заместитель госсекретаря Виктория Нуланд отправится в Москву (Россия) 11 октября, чтобы встретиться с должностными лицами высокого ранга и другими собеседниками для обсуждения ряда двусторонних, региональных и глобальных вопросов", - отметили в американском внешнеполитическом ведомстве.

После Нуланд посетит Бейрут и Лондон. Так, 14 октября она отправится в Ливан, где встретится с "представителями гражданского общества и властями страны для обсуждения экономических реформ и выборов в следующем году". "Затем, 15 октября, заместитель госсекретаря Нуланд отправится в Лондон (Великобритания), где встретится с должностными лицами высокого ранга по ряду глобальных вопросов", - заключили в Госдепартаменте.

В конце сентября замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил журналистам, что вопрос о выдаче въездной визы в Россию Нуланд на тот момент прорабатывался. 25 сентября, отвечая на вопрос о возможном визите замгоссекретаря, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что МИД РФ и Госдеп США готовят целый ряд контактов.

О Нуланд

Ранее Нуланд была помощником американского госсекретаря по делам Европы и Евразии. С сентября 2013 года по январь 2017 года она в администрации 44-го президента США Барака Обамы курировала, в частности, вопросы, касающиеся политики в отношении постсоветских государств.

Во время массовых протестов в Киеве в 2014 году, которые привели в итоге к свержению украинского лидера Виктора Януковича, Нуланд входила в число западных официальных лиц, публично поддерживавших демонстрантов. Широкую известность получила ее встреча с участниками протестов, во время которой она раздавала печенье.

В мае 2019 года Нуланд было отказано в российской визе. В МИД России заявили, что дипломат внесена в черный список, составленный Москвой в ответ на американские санкции.