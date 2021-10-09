Минская группа ОБСЕ заявила о готовности организовать встречу Алиева и Пашиняна

ТАСС, 9 октября. Минская группа ОБСЕ выразила готовность помочь в организации встречи президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Об этом говорится в опубликованном в пятницу на сайте ОБСЕ заявлении, с которым выступили сопредседатели Минской группы Игорь Ховаев (Россия), Эндрю Шофер (США), Стефан Висконти (Франция).

"Сопредседатели позитивно восприняли публичные заявления президента Алиева и премьер-министра Пашиняна, выразивших свою готовность в принципе встретиться друг с другом под эгидой сопредседателей", - гласит заявление Минской группы ОБСЕ.

"Сопредседатели ожидают того, чтобы вместе со сторонами определить модальности и детали такой встречи, и подтверждают свою готовность посетить регион в скором будущем для обсуждения следующих шагов в этом процессе", - отмечается в документе.

В свете недавней конструктивной встречи министров иностранных дел Азербайджана и Армении сопредседатели Минской группы ОБСЕ приветствовали освобождение Азербайджаном армянского военнослужащего. Они также обсудили возможные меры по деэскалации, в том числе в отношении удерживаемых лиц и пропавших без вести, а также по добровольному возвращению беженцев.

Алиев заявил 2 октября о готовности встретиться с Пашиняном, "когда тот будет готов к этому". Алиев пообещал "адекватный ответ", если Армения передаст азербайджанской стороне точные карты минных полей. В свою очередь премьер-министр Армении заявил 3 октября, что он готов встретиться с президентом Азербайджана. Он добавил, что готов на встречу с Алиевым взять все карты минных полей, которые оказались в тылу азербайджанской армии, и призвал его привезти на такую встречу всех армянских пленных. Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился в конце сентября на полях 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН с сопредседателями Минской группы ОБСЕ, а также при их участии с главой МИД Армении Араратом Мирзояном.

Ситуация в зоне конфликта вокруг Нагорного Карабаха обострилась 27 сентября 2020 года, когда там начались активные боевые действия. 9 ноября того же года Алиев, президент России Владимир Путин и Пашинян подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Карабахе. Согласно документу, азербайджанская и армянская стороны остановились на занятых позициях, ряд районов перешел под контроль Баку, а вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора разместились российские миротворцы. 11 января лидеры РФ, Армении и Азербайджана договорились о создании рабочей группы на уровне вице-премьеров трех стран, которая сконцентрируется на налаживании транспортных и экономических связей в регионе.