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Нобелевская премия

Байден поздравил Муратова с присуждением Нобелевской премии мира

Филиппинская журналистка Мария Ресса и главный редактор "Новой газеты" Дмитрия Муратов неустанно и бесстрашно следуют фактам, отметил президент США
Президент США Джо Байден EPA-EFE/Ken Cedeno/POOL
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Президент США Джо Байден
© EPA-EFE/Ken Cedeno/POOL

ВАШИНГТОН, 9 октября. /ТАСС/. Президент США Джо Байден поздравил в пятницу главного редактора "Новой газеты" Дмитрия Муратова и филиппинскую журналистку Марию Рессу с присуждением Нобелевской премии мира 2021 года. Об этом говорится в распространенном Белым домом письменном заявлении главы государства.

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"Я поздравляю Марию Рессу из Филиппин и Дмитрия Муратова из России с заслуженной честью быть названными в этом году лауреатами Нобелевской премии мира. Как и многие журналисты по всему миру, Ресса и Муратов неустанно и бесстрашно следуют фактам. Они работали над тем, чтобы пресекать злоупотребление властью, разоблачать коррупцию и требовать прозрачности. Они упорно создавали независимые СМИ и защищали их от сил, стремящихся к их замалчиванию", - заявил Байден.

По его мнению, "за свою приверженность основным принципам свободной прессы - принципам, которые необходимы для здоровой демократии, - они сталкиваются с постоянными угрозами, преследованиями и запугиванием, судебными исками и даже, в случае Муратова, со смертью своих коллег". Байден также выразил благодарность Муратову и Рессе за их работу. "Я выражаю одобрение Нобелевскому комитету за то, что он отметил невероятную работу Рессы и Муратова и привлек внимание к растущему давлению на журналистов, свободную прессу и свободу слова во всем мире", - заключил Байден.

Норвежский нобелевский комитет присудил Нобелевскую премию мира 2021 года главному редактору "Новой газеты" Дмитрию Муратову и филиппинской журналистке Марии Рессе за "их усилия по защите свободы слова, что является предпосылкой для демократии и прочного мира".

Теги
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