Главы МИД ФРГ и Франции призвали Польшу к полному соблюдению правил Евросоюза - заявление

БЕРЛИН, 9 октября. /ТАСС/. Главы МИД Германии и Франции Хайко Маас и Жан-Ив Ле Дриан призвали Польшу к четкому соблюдению правил Европейского союза (ЕС) и уважению общих ценностей сообщества. Об этом говорится в распространенном в пятницу совместном заявлении глав внешнеполитических ведомств двух стран.

"После того, как стало известно о решении Конституционного суда Польши от 7 октября, мы напоминаем, что членство в ЕС сопровождается полной и безоговорочной приверженностью общим ценностям и правилам. Уважение к ним и их соблюдение должны быть обеспечены каждым государством-членом, что, конечно же, относится и к Польше, которая занимает центральное место в ЕС", - отмечается в документе.

При этом указывается, что речь идет не только о моральном, но и юридическом обязательстве. "В этом контексте мы повторяем нашу поддержку Европейской комиссии, чтобы она как хранитель договоров гарантировала соблюдение европейского права", - заключили главы МИД Германии и Франции.

Конституционный суд (КС) Польши в четверг подтвердил несоответствие нормы о превосходстве европейского права над польской конституцией. С запросом о проверке превосходства одного закона над другим в КС обратился в марте премьер-министр республики Матеуш Моравецкий. В Совете министров Польши задумались о превышении полномочий суда Европейского союза, которое заключается в утверждении верховенства европейского права над польской конституцией.

Это произошло после того, как европейский суд принял решение о том, что очередная реформа польской судебной системы, касающаяся Национального судебного совета, может нарушать законодательство ЕС. Суд постановил, что в случае подтверждения нарушения принцип верховенства права ЕС накладывает на национальный суд обязанность не соблюдать такие поправки.