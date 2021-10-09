В ДНР заявили, что украинские силовики за сутки выпустили по позициям республики 17 гранат

ДОНЕЦК, 9 октября. /ТАСС/. Подразделения украинских силовиков за прошедшие сутки один раз обстреляли территорию Донецкой народной республики (ДНР). Об этом в субботу сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) в своем Telegram-канале.

По его данным, по поселку Безыменное было выпущено семь гранат из РПГ (ручной противотанковый гранатомет) и 10 из АГС (автоматический станковый гранатомет), кроме того, применялось легкое стрелковое оружие.

"Украинская сторона в СЦКК игнорирует запрос режима тишины путем задействования координационного механизма", - отмечается в сообщении

В Донбассе с 27 июля 2020 года действуют дополнительные меры контроля за перемирием, которые были согласованы участниками контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины. Дополнительные меры включают запрет на наступательные и разведывательно-диверсионные действия, на использование летательных аппаратов, запрет на ведение огня и размещение тяжелого вооружения в населенных пунктах. Одним из главных пунктов соглашения является применение дисциплинарных мер за нарушение режима тишины, а ответный огонь в случае наступательных действий допускается только при прямом приказе командования после исчерпания средств координационного механизма.

Несмотря на договоренности о дополнительных мерах, с конца февраля в Донбассе началось обострение ситуации. На линии соприкосновения возобновились интенсивные перестрелки, с обеих сторон есть убитые и раненые. Украина обвинила республики Донбасса в эскалации. Донецк и Луганск заявили, что причиной этого является невыполнение Киевом июльских договоренностей.