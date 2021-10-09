Глава Европарламента считает, что стоит рассмотреть блокировку выплат Польше из бюджета ЕС

РИМ, 9 октября. /ТАСС/. Председатель Европарламента Давид Сассоли считает, что настало время рассмотреть вопрос о целесообразности блокировки выплат из бюджета Евросоюза Польше, где ранее Конституционный суд (КС) констатировал несоответствие нормы о приоритете европейского права над национальным положениям основного закона. Такое мнение глава ЕП выразил в субботу в интервью газете la Repubblica .

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Настаивая на своем. Почему начался и чем может закончиться конфликт Польши и ЕС

"Еврокомиссия ведет переговоры с польскими властями по поводу основополагающих принципов, несоблюдение которых может заблокировать утверждение плана восстановления Польши, - сказал он. - Европейский парламент боролся за принятие постановления о распределении бюджета [ЕС] в зависимости от соблюдения принципа верховенства права. Думаю, что пришло время оценить его конкретное применение".

По оценке Сассоли, "еще есть шанс избежать необратимого кризиса". "Однако должно быть ясно, что примат европейского права над национальным не может быть поставлен под сомнение", - подчеркнул он.

7 октября КС Польши, рассмотрев запрос премьер-министра Матеуша Моравецкого, подтвердил несоответствие нормы о доминировании европейского права над положениями конституции республики. Это произошло после того, как Европейский суд юстиции заключил, что очередная реформа польской судебной системы может нарушать законодательство ЕС.

Разбирательство между Варшавой и Брюсселем длится уже несколько лет. В декабре 2017 года Еврокомиссия инициировала в отношении Польши процедуру устранения нарушений европейского права.

О распределении бюджета

В конце прошлого года Совет ЕС и Европарламент условились считать соблюдение принципа верховенства права решающим критерием при распределении бюджетных расходов между членами сообщества. Речь идет обо всех средствах бюджета ЕС, включая фонд восстановления стран Евросоюза после пандемии коронавируса. Польша и Венгрия, которые регулярно подвергаются критике Евросоюза из-за разногласий с Брюсселем в вопросах оценки соблюдения норм верховенства права, выступали против.