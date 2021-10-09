СМИ: в Турции задержали шестерых иностранцев по подозрению в шпионаже

АНКАРА, 9 октября. /ТАСС/. Шесть иностранных граждан задержаны в Турции по подозрению в шпионаже, сообщил в субботу телеканал CNN Turk.

По его данным, операция по задержанию проводилась турецкими спецслужбами в Стамбуле и Анталье. Национальность задержанных не сообщается.

Телеканал утверждает, что в ходе операции у задержанных были обнаружены оружие и паспорта Российской Федерации. Однако CNN Turk уточнил, что на данный момент не ясно, являются ли документы оригинальными или поддельными.

В материале турецкого телеканала говорится, что задержанные планировали нападения на иностранцев с целью получения секретных данных. Их обвиняют в "политическом и военном шпионаже".