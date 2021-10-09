НАТО не планирует принимать в свой состав страны Азии и Африки

МАДРИД, 9 октября. /ТАСС/. НАТО не планирует включать в свой состав государства Азии или Африки. Об этом генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг заявил в опубликованном в субботу интервью испанской газете El Mundo.

"НАТО в своем учредительном договоре заявляет о себе как о союзе Европы и Северной Америки, - пояснил он. - Ни в коей мере нет планов его расширения или включения членов из Азии или Африки. НАТО есть и останется региональным альянсом". По словам Столтенберга, организация "не рассматривает Китай в качестве противника". "Мы считаем важным вовлекать Китай в такие вопросы, как контроль над вооружениями и изменение климата", - сказал он, выразив мнение, что Пекин "не разделяет демократических ценностей" Запада.

Генсек организации в очередной раз сказал, что подход НАТО к России должен быть основан на "сдерживании и обороне", а также диалоге. "Нет никакого противоречия в том, чтобы быть твердым, сильным и при этом вести обсуждение с Россией, - уточнил Столтенберг. - Это наш сосед, с ним нужно говорить по многим вопросам, в том числе по контролю над вооружениями". "Диалог чрезвычайно важен, потому что мы хотим предотвратить новую холодную войну и новую гонку вооружений", - пояснил он.