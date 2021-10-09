Литва закупит колючей проволоки еще на 300 км для установки на границе с Белоруссией

ВИЛЬНЮС, 9 октября. /ТАСС/. Установление Литвой заграждения на границе с Белоруссией потребует приобретения еще 300 км колючей проволоки с острыми лезвиями (концертины). Об этом в субботу сообщило МВД балтийской республики.

"Для перекрытия самых проблемных участков границы предстоит закупить 300 км колючей проволоки", - говорится в сообщении ведомства. "В настоящее время мы располагаем 556 км концертины, из них 306 км было закуплено, 250 км поступило в дар от Словении, Украины и Эстонии", - уточнило МВД. Уже натянуто 46 км колючей проволоки.

Общая протяженность границы Литвы с Белоруссией составляет около 680 км. На этом рубеже Вильнюсом решено построить четырехметровое заграждение из металлической стержневой сетки, поверх которой будет натянута колючая проволока. Перед забором устанавливается дополнительная линия из колючей проволоки высотой три метра.

Ориентировочная стоимость работ составляет €152 млн. Проект придется финансировать за счет государственных средств. Литва надеялась получить на эти цели ассигнования по линии ЕС, однако в Брюсселе заявили, что не финансируют строительство преград и барьеров.