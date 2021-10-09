Кипр распространил морское уведомление о нарушении его суверенных прав турецким судном

НИКОСИЯ, 9 октября. /ТАСС/. Официальная Никосия распространила в международной автоматизированной системе оповещения Navtex уведомление для капитанов средиземноморских судов о нарушении Турцией суверенных прав Республики Кипр. Об этом сообщило в субботу Кипрское информационное агентство.

Поводом для уведомления стал переданный ранее Анкарой навигационный телекс (оповещение) о направлении сейсмологического судна Oruc Reis в район к северу от Кипра на срок до 16 декабря для проведения исследований на морской территории в зоне газового месторождения. Судно сопровождают два корабля ВМС Турции.

Источники агентства в Объединенном координационно-спасательном центре в городе Ларнака, который непосредственно занимается отправкой морских уведомлений, сообщили, что та территория, где турецкое судно будет проводить исследования, частично заходит в пределы исключительной экономической зоны (ИЭЗ) Республики Кипр.

Турция, не признающая Республику Кипр с 1963 года, оспаривает границы ее ИЭЗ и заявляет, что не допустит проведения геологоразведочного бурения у берегов острова без согласия турко-кипрской общины.