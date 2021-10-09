ЕС и США призвали Киев ускорить избрание руководителя антикоррупционной прокуратуры

КИЕВ, 9 октября. /ТАСС/. Европейский союз и США выразили разочарование задержкой избрания руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Украины и призвали возобновить работу отборочной комиссии. Об этом сообщило в субботу посольство США на Украине.

"ЕС и США очень разочарованы непонятными и неоправданными задержками в избрании руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры, решающего органа по борьбе с коррупцией на высоком уровне. Мы призываем отборочную комиссию восстановить работу без дальнейших задержек", - говорится в сообщении диппредставительства. Остановка процесса отбора, добавили в посольстве, подрывает работу антикоррупционных органов, созданных Украиной и ее международными партнерами.

Ранее руководитель общественной организации "Центр противодействия коррупции" Виталий Шабунин сообщил, что заседание комиссии, которая должна была избрать руководителя САП, не состоялось из-за отсутствия кворума.

Комиссия по отбору кадров в САП состоит из 11 человек: четырех представителей совета прокуроров и семи делегированных Верховной радой. Посольства ЕС и США на Украине ранее заявляли, что от прозрачности избрания нового руководителя САП будет зависеть дальнейшая поддержка Киева

Ранее международные партнеры Украины неоднократно указывали ее руководству на проблему коррупции. С целью противодействия коррупции на Украине создана сеть специализированных структур, таких как Национальное антикоррупционное бюро, Специализированная антикоррупционная прокуратура и Высший антикоррупционный суд.