FT: ЕС готов пойти на уступки Лондону, облегчив таможенный режим в Северной Ирландии

ЛОНДОН, 9 октября. /ТАСС/. Брюссель готов пойти на уступки Лондону в попытке разрешить конфликт вокруг протокола по Северной Ирландии, подписанного сторонами в рамках соглашения о Brexit. Как сообщила в субботу газета Financial Times (FT), Евросоюз предложит британской стороне существенно облегчить таможенный режим между Великобританией и Северной Ирландией, которая входит в состав Соединенного Королевства, но при этом остается частью таможенной территории и единого рынка ЕС.

По данным издания, на следующей неделе Еврокомиссия (ЕК) одобрит пакет предложений, позволяющих освободить от таможенных проверок ряд товаров, ввозимых в Северную Ирландию из других частей Соединенного Королевства. В первую очередь речь идет об охлажденных мясных продуктах и полуфабрикатах, включая фарш, сосиски и бекон, а также некоторых сырах и других продовольственных товарах. На них не нужно будет оформлять ветеринарные сертификаты. Предполагается, что такие продукты будут помечены как не предназначенные для продажи за пределами Соединенного Королевства, чтобы предотвратить их ввоз в Республику Ирландия, являющуюся страной ЕС. Ранее ЕК уже согласилась разрешить беспрепятственный ввоз лекарств в Северную Ирландию.

Однако, как отмечает FT, британское правительство настаивает на том, чтобы таможенные проверки были отменены для гораздо более широкого перечня товаров, и считает необходимым внести существенные изменения в текст протокола, что в Брюсселе считают недопустимым. По словам источника FT, предлагаемые изменения уже означают, что число таможенных проверок сократится вдвое, а использование тестируемого нового программного обеспечения для сотрудников таможни позволит значительно сократить время, которое тратится на эту процедуру. Лондон, со своей стороны, указывает на проблему, которую для британских экспортеров создает необходимость оформления многочисленных документов для ввоза своей продукции в Северную Ирландию.

Североирландский вопрос и Brexit

Согласно торговому соглашению, заключенному в декабре прошлого года между ЕС и Великобританией, Северная Ирландия, покинувшая Евросоюз в составе королевства, осталась частью таможенного союза ЕС. Этот двойной статус позволил избежать появления границы между Ольстером и Республикой Ирландия, однако потребовал ввести контрольные процедуры в североирландских портах для транспортировки ряда товаров из других частей Соединенного Королевства.

Обеспечить прозрачность границы на острове Ирландия было необходимо, чтобы сохранить Белфастское соглашение 1998 года, которое положило конец вооруженному противостоянию между протестантами-лоялистами и католиками-националистами в Ольстере.

Британские эксперты опасаются, что трудности с имплементацией протокола по Северной Ирландии могут перерасти в полноценный политический кризис в регионе. На фоне недовольства положениями протокола со стороны лоялистов, выступающих за тесную связь с Лондоном, первый министр региона Арлин Фостер в июне была вынуждена подать в отставку. В начале апреля в ряде городов Северной Ирландии прошли акции протеста против протокола, которые впоследствии переросли в беспорядки и столкновения с полицией.