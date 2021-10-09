Делегация "Талибана" провела в Катаре встречу с дипломатами США

КАИР, 9 октября. /ТАСС/. Делегация захватившего власть в Афганистане радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) провела в субботу в Дохе встречу с американскими дипломатами, первую с момента вывода ВС США с афганской территории. Об этом сообщил катарский телеканал Al Jazeera .

"Делегация "Исламского эмирата Афганистан" (используемое талибами название государства - прим. ТАСС) провела в столице Катара переговоры со своими американскими коллегами. Контакты продолжатся до окончания сегодняшнего дня, а также завтра. В ходе беседы мы сосредоточили свое внимание на оказании гуманитарной помощи [Кабулу] и реализации Дохийского соглашения [между Вашингтоном и радикалами]", - приводит телеканал слова мавлави Амир Хана Моттаки, который был назначен "Талибаном" на должность главы МИД во временном правительстве Афганистана.

Помимо этого, представитель талибов подчеркнул, что движение "предложило американской стороне открыть новую страницу [в отношениях] между Кабулом и Вашингтоном", но при этом призвало американцев "уважать суверенитет Афганистана и не вмешиваться в его внутренние дела".