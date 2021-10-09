Зеленский возмутился из-за затягивания избрания главы антикоррупционной прокуратуры

КИЕВ, 9 октября. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский возмутился в связи с задержкой избрания руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Украины и призвал членов конкурсной комиссии выполнять свой долг.

"Не услышал адекватных объяснений относительно задержки конкурса для избрания нового руководителя САП. Члены конкурсной комиссии должны выполнить свой долг, как положено. Для Украины эффективность работы антикоррупционных институтов является приоритетом", - написал Зеленский в субботу в Twitter.

Ранее Европейский союз и США выразили разочарование задержкой избрания руководителя САП и призвали возобновить работу отборочной комиссии. Об этом сообщило посольство США на Украине. Остановка процесса отбора, как отметили в посольстве США, подрывает работу антикоррупционных органов, созданных Украиной и ее международными партнерами.

Как сообщил руководитель общественной организации "Центр противодействия коррупции" Виталий Шабунин, заседание комиссии, которая должна была избрать руководителя САП, не состоялось из-за отсутствия кворума.

Комиссия по отбору кадров в САП состоит из 11 человек: четырех представителей совета прокуроров и семи делегированных Верховной радой. Посольства ЕС и США на Украине ранее заявляли, что от прозрачности избрания нового руководителя САП будет зависеть дальнейшая поддержка Киева

Международные партнеры Украины неоднократно указывали ее руководству на проблему коррупции. С целью противодействия коррупции на Украине создана сеть специализированных структур, таких как Национальное антикоррупционное бюро, Специализированная антикоррупционная прокуратура и Высший антикоррупционный суд.