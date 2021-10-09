Баку опроверг сообщение о гибели жителя в Карабахе от выстрела со стороны ВС Азербайджана

БАКУ, 9 октября. /ТАСС/. Минобороны Азербайджана опровергло в субботу сообщение армянской стороны о гибели мирного жителя в Карабахе в результате обстрела подразделениями азербайджанской армии.

"Распространенные армянскими СМИ сообщения о гибели водителя трактора якобы в результате открытого подразделениями азербайджанской армии огня в направлении Агдере [армянское название - Мартакерт], а также ранении армянского военнослужащего в направлении Араздейен [на границе с Арменией] являются ложью и не соответствуют действительности", - говорится в сообщении.

Государственное агентство Арменпресс ранее сообщило о гибели жителя города Мартакерт непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) в результате выстрела с азербайджанской стороны.

Ситуация в зоне конфликта вокруг Нагорного Карабаха обострилась 27 сентября 2020 года, когда там начались активные боевые действия. 9 ноября того же года президент Азербайджана Ильхам Алиев, президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Карабахе. Согласно документу, азербайджанская и армянская стороны остановились на занятых позициях, несколько районов перешли под контроль Баку, а вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора разместились российские миротворцы.