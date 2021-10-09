США призвали привлечь к ответственности организаторов теракта на севере Афганистана

ВАШИНГТОН, 9 октября. /ТАСС/. Власти США осуждают теракт в мечети в Кундузе на севере Афганистана и призывают привлечь виновных к ответственности. Об этом заявил в субботу спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад.

"США самым решительным образом осуждают террористическую атаку на мечеть в Кундузе и призывают к расследованию и привлечению виновных в ответственности", - написал он у себя в Twitter.

Около 100 человек погибли, десятки получили ранения в пятницу в результате мощного взрыва в шиитской мечети Сеид-Абад в провинции Кундуз на севере Афганистана. Нападение было совершено при большом скоплении людей, которые собрались на пятничную молитву. Согласно предварительным данным, террорист-смертник привел в действие взрывное устройство, находясь внутри религиозного сооружения.

Член комиссии движения "Талибан" (запрещено в РФ) по культуре Мохаммад Джалал сообщил, что теракт был осуществлен боевиками группировки "Исламское государство в Хорасане", которая является ответвлением экстремистской организации "Исламское государство" (запрещена в РФ). Захватившие власть в Афганистане талибы ранее осудили взрыв и обещали найти и наказать его исполнителей.