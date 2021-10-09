Афганцы выстраиваются в огромные очереди у посольства Ирана в попытке получить визу

КАБУЛ, 9 октября. /ТАСС/. Афганцы ежедневно выстраиваются в огромные очереди у здания посольства Ирана в Кабуле, чтобы подать заявки на транзитную визу в исламскую республику, передает корреспондент ТАСС.

С момента захвата власти в Афганистане движением "Талибан" (запрещено в РФ) диппредставительство ежедневно принимало сотни заявок от афганцев, у которых есть на руках вид на жительство или визы других стран. Однако теперь, как отметили в посольстве, "подача документов на сайте временно приостановлена из-за большого наплыва, которую система не выдерживает". "Мы хотим получить визу и будем ждать и стоять в очереди, сколько нужно", - поделился один из заявителей.

На данный момент существует два способа добраться до Ирана: чартерным рейсом, билет на который может обойтись в $250-320, или автобусом, который обойдется дешевле - $60-80. Некоторые владельцы автомобилей, также пытаясь подзаработать, подвозят будущих беженцев до приграничного пункта Ислам-Кала в провинции Герат, но пересекать границу приходится пешком. На той стороне есть возможность продолжить путь автобусом или поездом из иранского Тайбада.

Движение "Талибан" развернуло масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после объявления США весной нынешнего года о решении вывести оттуда свои вооруженные силы.

15 августа радикалы без боя вошли в Кабул, а президент Ашраф Гани покинул республику. 6 сентября талибы заявили об установлении контроля над всей афганской территорией, а 7 сентября огласили состав временного правительства, легитимность которого пока не признала ни одна страна.