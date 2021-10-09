Премьеры Грузии и Армении обсудили "мирную инициативу соседства"

ТБИЛИСИ, 9 октября. /ТАСС/. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили обсудил со своим армянским коллегой Николом Пашиняном "мирную инициативу соседства". Об этом в субботу сообщили в пресс-службе грузинского правительства.

"Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили находится с рабочим визитом в Республике Армения. В рамках рабочего визита глава правительства Грузии встретился с армянским коллегой Николом Пашиняном. <...> Стороны обсудили "мирную инициативу соседства", с которой премьер-министр Ираклий Гарибашвили выступил в ООН для обеспечения мира и стабильности в регионе", - сказано в сообщении.

Было отмечено, что указанная инициатива будет способствовать обсуждению перспектив мирного и добрососедского сосуществования, в котором вместе с южнокавказскими странами (Армения, Азербайджан и Грузия) будут участвовать и международные партнеры, добавили в правительстве.

Гарибашвили еще раз подтвердил готовность Грузии играть роль посредника, "чтобы обеспечить мир и стабильность и превратить регион в место новых возможностей, развития и мира".

Гарибашвили 25 сентября, выступая на 76-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, предложил мировым лидерам "мирную инициативу соседства" для обеспечения мира и стабильности в Черноморском регионе. Как тогда отметил грузинский премьер, Тбилиси готов принять первую встречу в рамках мирной инициативы. По его словам, новый формат поможет построению диалога и будет практическим решением региональных вопросов. Грузинский премьер уже ознакомил с этой идеей президента Азербайджана Ильхама Алиева в ходе официального визита в Баку в конце сентября.