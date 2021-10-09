Иран готов участвовать в создании транзитной дороги через Армению в Грузию

ТЕГЕРАН, 9 октября. /ТАСС/. Иран готов принять участие в строительстве новой транзитной дороги в Грузию через Армению. Об этом заявил в субботу заместитель министра дорог и городского развития Ирана Хейрулла Хадеми.

"Армения планирует создать новый транзитный маршрут из Ирана в Грузию. Мы заявили о готовности участвовать в строительстве этой дороги", - цитирует его агентство ILNA. По словам чиновника, "речь идет о новом коридоре, помимо дороги, альтернативной шоссе Горис - Капан, по которой стороны также достигли соглашения".

Он отметил, что сегодня существует маршрут, соединяющий иранскую провинцию Восточный Азербайджан с Ереваном. "Около 21 километра этой дороги, согласно последним изменениям, считается частью Азербайджана", - добавил замминистра. По его словам, "азербайджанская сторона за [прохождение] этого короткого участка, на котором только одно КПП, взимает дорожные сборы".

"Нужно как можно скорее создать альтернативный маршрут, чтобы путь больше не проходил через территорию Азербайджана, что также важно для армян и отвечает их запросам", - отметил Хадеми.

24 сентября министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян на встрече с иранским коллегой Хосейном Амир Абдоллахияном на полях Генеральной Ассамблеи ООН сообщил о строительстве дороги, альтернативной шоссе Горис - Капан, часть которого отошла Азербайджану в соответствии с заявлением от 9 ноября лидеров Армении, России и Азербайджана. В начале сентября армянские власти заявили, что азербайджанские полицейские, которые также установили пост на этой дороге, останавливают армянские и иранские машины, требуют документы. Грузовики с иранскими номерами также платят пошлину за проезд.