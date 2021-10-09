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В Афганистане началась процедура выдачи паспортов для выезда за рубеж

Как передает корреспондент ТАСС, огромные очереди выстроились у отделения министерства внутренних дел
Очереди из желающих получить паспорт для выезда за рубеж у профильного отделения Министерства внутренних дел Афганистана ТАСС
Описание
Очереди из желающих получить паспорт для выезда за рубеж у профильного отделения Министерства внутренних дел Афганистана
© ТАСС

КАБУЛ, 9 октября. /ТАСС/. Процедура выдачи паспортов, необходимых для выезда за рубеж, началась в субботу в Афганистане. Как передает корреспондент ТАСС, огромные очереди выстроились у профильного отделения министерства внутренних дел.

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5 октября ведомство, находящееся уже под руководством талибов, объявило о намерении возобновить выдачу паспортов, но на практике процедура началась лишь сегодня.

В соответствии с нынешним афганским законодательством паспорта необходимы только при выезде за рубеж, для внутреннего пользования применяются удостоверения личности в форме пластиковых карт. Ожидается, что в ближайшее время будут выданы 25 тыс. паспортов, пошлины на которые были оплачены гражданами еще до прихода талибов. По сведениям корреспондента ТАСС, в приоритетном порядке будут выдавать документы гражданам с медицинской справкой, свидетельствующей о необходимости срочно отправиться за границу на лечение.

"На данный момент у министерства в обработке находятся 170 тыс. заявок на получение паспорта", - рассказал ТАСС осведомленный источник. Назначенный талибами пресс-секретарь ведомства Саид Хости в свою очередь заявил, что в день планируется выдавать по 6 тыс. отпечатанных документов.

Сотни афганцев с раннего утра ждут своей очереди. Многие приходят семьями и с детьми. За порядком следят патрули отрядов движения "Талибан" (запрещено в РФ).

Cитуация в стране

Движение "Талибан" развернуло масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после объявления США весной нынешнего года о решении вывести оттуда свои вооруженные силы.

15 августа радикалы без боя вошли в Кабул, а президент Ашраф Гани покинул республику. 6 сентября талибы заявили об установлении контроля над всей афганской территорией, а 7 сентября огласили состав временного правительства, легитимность которого пока не признала ни одна страна.

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