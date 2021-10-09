Полиция в Риме применила водометы против протестующих против ковид-сертификатов

РИМ, 9 октября. /ТАСС/. Правоохранительные органы в Риме применили против протестующих против ковид-сертификатов слезоточивый газ и водометы. Об этом в субботу сообщает агентство ANSA .

По его данным, участники манифестации, которые сейчас находятся неподалеку от правительственного дворца Киджи, кидают в полицию петарды. Движение транспорта в центре итальянской столицы затруднено. Ранее стычки произошли на одной из центральных площадей Рима - Народной площади. Как отмечала газета Repubblica, два демонстранта получили травмы.

Всего, по информации издания, на акцию протеста в центре Рима собралось около 10 тыс. человек. В протесте принимают участие в том числе сторонники ультраправой партии "Новая сила" (Forza nuova). В Риме манифестации прошли в нескольких районах, в том числе у штаб-квартиры Всеобщей итальянской конфедерации труда, крупнейшего профсоюза, руководство которого ранее согласилось с решением правительства о введении "грин-пасса". Там также сообщается о беспорядках.

В связи с расширением применения ковид-сертификатов в Италии нарастают протесты. Новая манифестация связана с тем, что с 15 октября по решению правительства сертификат должны иметь работники частного и государственного секторов.

В Италии проходят муниципальные выборы, в Риме мэр должен определиться по итогам второго тура, который состоится через неделю. Обозреватели полагают, что данная акция протеста лишена политического подтекста и не спровоцирована исключительно нежеланием принимать условия "грин-пасса", который в целом одобряют более 60% итальянцев.

С 6 августа всем жителям Италии в возрасте от 12 лет необходимо предъявлять ковид-сертификат при посещении театров, кинотеатров, музеев, выставок, концертов, спортзалов и бассейнов, а также закрытых помещений ресторанов. С 1 сентября документ необходимо предъявлять для поездок в транспорте дальнего следования.