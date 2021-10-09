Асад заявил, что Афганистан не должен превратиться в очаг терроризма после ухода США

БЕЙРУТ, 9 октября. /ТАСС/. Вывод войск США и НАТО из Афганистана не должен привести к превращению Афганистана в новый очаг терроризма. Такое мнение, как передает агентство SANA, выразил в субботу президент Сирии Башар Асад, который встретился в Дамаске с министром иностранных дел Ирана Хосейном Амиром Абдоллахияном.

"Соседние государства после ухода США должны приложить максимум усилий к тому, чтобы сохранить в Афганистане гражданский мир и предотвратить внешнее вмешательство, - подчеркнул он. - Нельзя допустить, чтобы эта страна снова стала очагом терроризма".

По информации агентства, Асад обсудил с главой МИД Ирана "пути укрепления двустороннего стратегического сотрудничества". "Была подчеркнута важность продолжения политической координации между Дамаском и Тегераном, учитывая их совпадающие позиции в отношении региональных и международных проблем", - указывается в сообщении.

Ранее Абдоллахиян в беседе с журналистами отметил, что "Сирия и Иран достигли важных соглашений в экономической, торговой и туристической сферах". "Иран будет оказывать поддержку сирийскому народу в мирный период, так же как он делал это во время развязанной террористами против Сирии войны", - заявил он.

Как указывает SANA, иранский министр обсудил в ходе переговоров с сирийским коллегой Фейсалом Микдадом результаты своих визитов в Россию и Ливан, которые он совершил на этой неделе.