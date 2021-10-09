Франция призвала к заключению соглашения между ЕС и Британией по вопросам миграции

ПАРИЖ, 9 октября. /ТАСС/. Власти Франции считают необходимым заключение соглашения между ЕС и Великобританией по миграционным вопросам. Об этом заявил в субботу глава МВД республики Жеральд Дарманен во время поездки в коммуну Лон-Плаж (северный регион О-де-Франс).

"Нам необходимо заключить подобный договор, поскольку главный переговорщик по Brexit Мишель Барнье не сделал этого", - подчеркнул министр. Он сообщил, что Франция представит соответствующий проект во время своего председательства в ЕС в первой половине 2022 года.

Дарманен также призвал Лондон выполнить данное ранее обещание о предоставлении Парижу многомиллионной помощи для борьбы с нелегальными мигрантами, пытающимися добраться до Великобритании через Ла-Манш. "Британское правительство все еще не выплатило обещанные ранее средства", - сказал в субботу министр. "Мы призываем британцев сдержать обещание о направлении €63 млн для усиления французской береговой охраны", - заявил Дарманен, особо отметив, что Франция "сдерживает поток мигрантов ради Великобритании".

В начале сентября министр внутренних дел Соединенного Королевства Прити Пател заявил, что Лондон откажется от предоставления обещанной Парижу многомиллионной помощи, если французские пограничные силы и береговая охрана не будут активнее препятствовать попыткам нелегальных мигрантов добраться до берегов Великобритании. С таким заявлением он выступил в день, когда на берегу английского графства Кент на юго-востоке страны высадились более тысячи человек, что стало антирекордом по количеству мигрантов.

Мигранты стремятся из Франции именно в Великобританию, так как считают, что там легче легализоваться, получить работу и право на социальное пособие. Власти двух стран уже неоднократно заявляли о мерах по укреплению сотрудничества в борьбе с нелегальной иммиграцией, однако справиться с проблемой пока не удается.