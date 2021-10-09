Курц объявил об уходе с поста канцлера Австрии

ВЕНА, 9 октября. /ТАСС/. Канцлер Австрии Себастьян Курц объявил в субботу, что из-за ведущегося в отношении него расследования по подозрению в пособничестве взяточничеству и злоупотреблении доверием принял решение оставить свой пост. Он предложил президенту республики Александеру Ван дер Беллену назначить министра по европейским и иностранным делам Александера Шалленберга исполняющим обязанности главы правительства.

Сам Курц останется лидером консервативной Австрийской народной партии и займет кресло депутата Национального совета (нижняя палата парламента). Соответствующее заявление он сделал на специально созванной пресс-конференции.

По словам Курца, выдвинутые против него "обвинения [в коррупции] - ложные", однако партнер по правительственной коалиции - партия "Зеленые" - настроился против него.

"Чтобы решить патовую ситуацию, я хочу освободить место, чтобы не допустить хаоса и обеспечить стабильность. Я попросил правительственную команду от Народной партии обязательно продолжить работу. В качестве лидера Народной партии, которая обладает большинством голосов [в парламенте], предложил федеральному президенту Александера Шалленберга в качестве главы правительства", - заявил Курц.

По словам Курца, у Шалленберга есть все способности восстановить доверие между партнерами по коалиции и продолжить работу правительства. "Стране нужно стабильное правительство. Я сам вернусь в парламент в качестве лидера партии и главы нашей фракции, попытаюсь внести свой вклад. Я также, разумеется, воспользуюсь шансом опровергнуть выдвинутые против меня обвинения", - подчеркнул Курц.

Правительственный кризис в Австрии

Курц оказался под массивным давлением со стороны оппозиции и австрийских средств массовой информации из-за расследования против него и его окружения по подозрению в злоупотреблении доверием и взяточничестве. В штаб-квартире возглавляемой им Австрийской народной партии, ведомстве федерального канцлера и Министерстве финансов Австрии 6 октября прошли обыски.

Следователи считают, что в период 2016-2018 годов бюджетные средства из Минфина по фиктивным документам направлялись на финансирование и публикацию на ресурсах медиаконцерна sterreich социологических опросов и материалов в пользу Курца и в интересах его партии. Сам Курц отвергает эти обвинения и предлагает дождаться результатов расследования, в его партии назвали следствие инсценировкой политических оппонентов.

На фоне этого скандала партия "Зеленые" - младший партнер консервативной партии по правительственной коалиции - поставила ультиматум Курцу и заявила, что для продолжения совместной работы ему следует оставить свой пост и предложить вместо себя кандидата с безупречной репутацией. В противном случае в ближайший вторник на специальном заседании парламента "Зеленые" могут поддержать предложение оппозиции о вотуме недоверия действующему канцлеру. Лидер "Зеленых" Вернер Коглер считает, что Курц из-за серьезности обвинений против него больше не может занимать пост канцлера.