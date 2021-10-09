МИД Армении потребовал расследовать убийство мирного жителя Карабаха

ЕРЕВАН, 9 октября. /ТАСС/. Убийство мирного жителя города Мартакерт непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) в результате снайперского выстрела со стороны ВС Азербайджана должно быть расследовано, а виновные привлечены к ответственности. Об этом в субботу вечером заявило внешнеполитическое ведомство Армении.

"Строжайше осуждаем грубое нарушение Азербайджаном обязательств, взятых на себя заявлением от 9 ноября, и подчеркиваем, что данное преступление должно быть надлежащим образом расследовано, а виновные привлечены к ответственности", - отмечается в заявлении.

Как отмечает МИД, "9 октября при выполнении сельскохозяйственных работ на примыкающей к городу Мартакерт территории в Арцахе (непризнанная НКР - прим. ТАСС) в результате снайперского выстрела со стороны ВС Азербайджана был убит мирный житель Мартакерта Арам Тепнанц".

Ранее армянское государственное агентство Арменпресс со ссылкой на пресс-секретаря главы НКР Лусине Аванесян сообщило о том, что житель города Мартакерт погиб в результате выстрела с азербайджанской стороны.

Ситуация в зоне конфликта вокруг Нагорного Карабаха обострилась 27 сентября 2020 года, когда там начались активные боевые действия. 9 ноября того же года президент Азербайджана Ильхам Алиев, президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Карабахе. Согласно документу, азербайджанская и армянская стороны остановились на занятых позициях, ряд районов перешел под контроль Баку, а вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора разместились российские миротворцы.