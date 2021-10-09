Reuters: глава администрации Тайваня пообещает защищать суверенитет острова

ТАСС, 9 октября. Глава тайваньской администрации Цай Инвэнь во время своей воскресной речи по случаю "праздника двух десяток" - главного национального праздника Тайваня - пообещает отстаивать суверенитет острова и защищать демократию. Об этом в субботу сообщило агентство Reuters со ссылкой на источник, знакомый с содержанием речи.

Согласно его сведениям, Цай Инвэнь подчеркнет, что Тайвань сталкивается с беспрецедентно сложными и серьезными проблемами и решительно настроен защищать себя, а также поддерживать мир и стабильность в регионе. Глава администрации отметит, что Тайвань не будет действовать опрометчиво, однако не отступит, если речь будет идти о его суверенитете.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда на остров бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпевшие поражение в гражданской войне. С тех пор этот самый большой китайский остров находится под управлением собственной администрации, сохраняя флаг, валюту и некоторые другие атрибуты прежней Китайской Республики. Официальный Пекин считает Тайвань одной из провинций Китая.