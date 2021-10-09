В ДНР мирный житель получил ранение в результате выстрела со стороны украинских силовиков

ДОНЕЦК, 9 октября. /ТАСС/. Мирный житель поселка Александровка на западе Донецка получил ранение в результате выстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил в субботу мэр Донецка Алексей Кулемзин.

"В результате одиночного выстрела со стороны ВСУ огнестрельное слепое ранение левого плеча получил житель поселка Александровка", - приводит слова мэра Донецкое агентство новостей. По его данным, пострадавший доставлен в травматологическое отделение городской больницы с открытым оскольчатым переломом левой плечевой кости. Обстоятельства случившегося не уточняются.

Ранее в субботу представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщило, что подразделения украинских силовиков за прошедшие сутки один раз обстреляли территорию республики. По его данным, по поселку Безыменное было выпущено семь гранат из ручного противотанкового гранатомета и десять из автоматического станкового гранатомета. Кроме того, применялось легкое стрелковое оружие.

В Донбассе с 27 июля 2020 года действуют дополнительные меры контроля за перемирием, которые были согласованы участниками контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины. Дополнительные меры включают запрет на наступательные и разведывательно-диверсионные действия, на использование летательных аппаратов, запрет на ведение огня и размещение тяжелого вооружения в населенных пунктах. Одним из главных пунктов соглашения является применение дисциплинарных мер за нарушение режима тишины, а ответный огонь в случае наступательных действий допускается только при прямом приказе командования после исчерпания средств координационного механизма.

Несмотря на договоренности о дополнительных мерах, с конца февраля в Донбассе началось обострение ситуации. На линии соприкосновения возобновились интенсивные перестрелки, с обеих сторон есть убитые и раненые. Украина обвинила республики Донбасса в эскалации. Донецк и Луганск заявили, что причиной этого является невыполнение Киевом июльских договоренностей.