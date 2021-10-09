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Правящее движение АНО получит большинство мест в парламенте Чехии

Движение АНО получило 72 из 200 депутатских мандатов, а коалиция "Вместе" - 71 мандат

ПРАГА, 9 октября. /ТАСС/. Центристское политическое движение АНО ("Акция недовольных граждан"), возглавляемое премьер-министром Чехии Андреем Бабишем, проиграло по количеству голосов завершившиеся в субботу выборы в Палату депутатов (нижняя палата парламента) партийной коалиции "Вместе", но займет большинство кресел. Об этом сообщило Чешское телевидение.

Движение АНО получило 72 из 200 депутатских мандатов, а коалиция "Вместе" в составе праволиберальной Гражданской демократической партии, христианских демократов и партии "Традиция Ответственность Процветание 09" - 71 мандат. При этом за коалицию проголосовали 27,78% избирателей, а за возглавляемую Бабишем политическую силу - 27,13%. Меньшее число парламентских кресел у коалиции объясняется сложной схемой их распределения между входящими в нее партиями. Это предусмотрено местным законом о выборах.

Чешское статистическое управление, по данным телевидения, подсчитало уже 99,97% голосов. Явка на выборах составила 65,42%.

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ЧехияБабиш, Андрей
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