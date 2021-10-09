Лидер "Зеленых" заявил о продолжении работы коалиционного кабмина Австрии

ВЕНА, 9 октября. /ТАСС/. Совместная работа коалиционного правительства Австрии в составе Австрийской народной партии и партии "Зеленые" продолжится с уходом Себастьяна Курца и приходом на пост канцлера действующего главы МИД Александера Шалленберга. Об этом заявил в субботу лидер "Зеленых" Вернер Коглер.

По его словам, "отставка Себастьяна Курца с поста канцлера - это правильный и важный шаг для дальнейшего сотрудничества правительства и ответственности перед Австрией".

"Мы рассматривали несколько вариантов развития событий, был выбран вариант, который мы предложили нашему партнеру по правительству - Австрийской народной партии (АНП). АНП предложила кандидатуру главы МИД Александера Шалленберга на пост канцлера. Это значит, что мы можем продолжить работу правительства на основе правительственной программы. Она содержит много важных проектов для людей в Австрии", - сказал Коглер журналистам в Вене.

Коглер добавил, что обсудил дальнейшие действия с самим Курцем, Шалленбергом и президентом Австрии Александером Ван дер Белленом. В воскресенье у лидера "Зеленых" состоится рабочая встреча с Шалленбергом по вопросу продолжения сотрудничества в правительстве.

Курц объявил в субботу, что из-за ведущегося в отношении него расследования по подозрению в пособничестве взяточничеству и злоупотреблении доверием принял решение оставить свой пост. Он предложил Ван дер Беллену назначить Шалленберга исполняющим обязанности главы правительства. Сам Курц останется лидером консервативной Австрийской народной партии и займет кресло депутата Национального совета (нижняя палата парламента).

Курц оказался под сильным давлением со стороны оппозиции и австрийских средств массовой информации из-за расследования против него и его окружения по подозрению в злоупотреблении доверием и взяточничестве. В штаб-квартире возглавляемой им Австрийской народной партии, ведомстве федерального канцлера и Министерстве финансов Австрии 6 октября прошли обыски. Следователи считают, что в период 2016-2018 годов бюджетные средства из Минфина по фиктивным документам направлялись на финансирование и публикацию на ресурсах медиаконцерна sterreich материалов в пользу Курца и в интересах его партии. Сам Курц отверг эти обвинения, в его партии назвали расследование инсценировкой политических оппонентов.