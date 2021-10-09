Талибы арестовали виновных в преследовании индийского меньшинства в Кабуле

КАИР, 9 октября. /ТАСС/. Захватившее власть в Афганистане радикальное движение "Талибан" (запрещено в РФ) арестовало виновных в преследовании проживающих в Кабуле афганских индийцев. Об этом заявил в субботу представитель радикалов и заместитель министра информации и культуры во временном афганском правительстве Забихулла Муджахид.

"Все те, кто занимался преследованием представителей индийского меньшинства, арестованы столичной полицией и привлечены к ответственности", - написал он на своей странице в Twitter.

Как уточнило Афганское исламское агентство, речь идет о нападениях на один из сикхских храмов в квартале Карте-и Парван на севере Кабула, где проживают представители афганских индуистов и афганских сикхов. По его информации, несколько дней назад в результате действий нападавших на территории религиозного сооружения были сильно повреждены камеры видеонаблюдения.

Численность сикхов и индуистов в Афганистане в последние десятилетия значительно сократилась и сегодня составляет не более 0,3% от общего состава афганского населения (38,9 млн человек).

Находясь у власти в Афганистане в 1996-2001 годах, талибы проводили дискриминационную политику в отношении этноконфессиональных меньшинств. В частности, они обязали последователей индуизма носить на одежде особые отличительные повязки желтого цвета и платить джизью (подушную подать, взимавшуюся с иноверцев в мусульманских государствах).

Ситуация в Афганистане

Движение "Талибан" развернуло масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после объявления США весной нынешнего года о решении вывести оттуда свои вооруженные силы.

15 августа радикалы без боя вошли в Кабул, а президент Ашраф Гани покинул республику. 6 сентября талибы заявили об установлении контроля над всей афганской территорией, а 7 сентября огласили состав временного правительства, в которое вошли исключительно члены радикального движения и преимущественно представители самой многочисленной этнической группы Афганистана - пуштуны.

В связи с этим многие страны заявили, что такой кабинет не является инклюзивным, призвав "Талибан" включить в него этноконфессиональные меньшинства страны, а также женщин.