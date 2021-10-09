Две коалиции в нижней палате парламента Чехии заявили о намерении сформировать кабмин

ПРАГА, 9 октября. /ТАСС/. Партийная коалиция "Вместе", в которую входят праволиберальная Гражданская демократическая партия, христианские демократы и партия "Традиция Ответственность Процветание 09", а также коалиция в составе Пиратской партии Чехии и центристского движения "Старосты и независимые", получившие на завершившихся в субботу в Чехии выборах большинство мест в нижней палате парламента, намерены сформировать новое правительство страны. Об этом заявили на совместной пресс-конференции лидеры пяти упомянутых политических сил.

"Мы сегодня провели первые переговоры после выборов, на которых большинство граждан Чехии изъявило желание изменить политику республики. Результатом стало принятие меморандума наших пяти партий, в котором выражено намерение создать правительство большинства", - сказал председатель Гражданской демократической партии Петр Фиала, выдвинутый коалицией в качестве кандидата на пост премьер-министра Чехии.

Фиала сообщил, что обратится к президенту республики Милошу Земану с просьбой поручить ему сформировать кабмин. В нижней палате парламента такое правительство будет опираться на поддержку 108 из 200 депутатов.

"Мы понимаем свою ответственность и поэтому декларируем волю совместно создать правительство республики. В связи с этим просим президента Чехии, чтобы он поручил Петру Фиале вести переговоры о формировании такого правительства. Мы заявляем, что никто [из партийных лидеров, подписавших данный меморандум] не будет вести переговоры с каким-либо другим политическим субъектом [о возможности создания иной правительственной коалиции]. Наши дальнейшие переговоры продолжатся в последующие дни", - сказал председатель Гражданской демократической партии.