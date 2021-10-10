На парламентских выборах в Чехии победила коалиция "Вместе"

ПРАГА, 9 октября. /ТАСС/. Партийная коалиция "Вместе", в которую входят праволиберальная Гражданская демократическая партия, христианские демократы и партия "Традиция Ответственность Процветание 09", по числу собранных голосов избирателей победила на состоявшихся 8 и 9 октября выборах в Палату депутатов (нижнюю палату) парламента Чехии. Об этом сообщило в субботу Чешское статистическое управление после завершения подсчета голосов избирателей.

Коалиция "Вместе" набрала 27,79% голосов. Движение премьера Андрея Бабиша АНО ("Акция недовольных граждан") получило 27,12%, но тем не менее является сильнейшей партией, представленной в нижней палате парламента: из прошедших туда политических субъектов АНО досталось наибольшее количество депутатских кресел. Движение будет располагать 72 из 200 депутатских мандатов, у "Вместе" 71 мандат. Меньшее число парламентских кресел у "Вместе" связано с их сложным распределением между составляющими коалиции партиями. Такая практика исходит из местного законодательства о выборах.

Президент Чехии Милош Земан заявил ранее, что поручит формирование нового правительства страны именно лидеру партии, которая получит наибольшую поддержку у избирателей, а его фаворитом, которого глава государства постоянно поддерживает, является Бабиш.

В Палату депутатов прошли также леволиберальная Пиратская партия Чехии в коалиции с центристским движением "Старосты и независимые" с 15,62% голосов. Преодолеть установленный законом барьер в 5% и провести своих представителей в парламент смогла также партия "Свобода и прямая демократия" (9,56%).

Выборы завершились провалом для левых сил страны. В нижнюю палату не прошли Чешская социал-демократическая партия и Коммунистическая партия Чехии и Моравии. Ранее они были в ней постоянно представлены. Глава социал-демократов, действующий первый вице-премьер республики и министр внутренних дел Ян Гамачек заявил, что уходит в отставку с партийного поста.

Явка избирателей на выборах составила 65,43%.

Бабиш признал поражение АНО

"Партийная коалиция "Вместе" победила по количеству голосов. Поздравляю ее с этим, - сказал глава правительства. - Тем не менее мы [АНО] самая сильная партия <...>. Мы проиграли из-за [позиции жителей] Праги. Прага не переваривает Бабиша".

АНО будет иметь наибольшую депутатскую партийную фракцию. Гражданская демократическая партия, по его подсчетам, получила лишь 34 мандата и стала второй по влиятельности политической силой в нижней палате парламента.

Бабиш готов сформировать правительство

Бабиш рассчитывает, что именно ему президент Чехии поручит создание нового правительства. Он проинформировал, что их встреча намечена на воскресенье, а консультации главы государства с лидерами парламентских партий по поводу кабинета состоятся позже.

"Переговоры начнутся, насколько я знаю, в среду. Посмотрим, поручит ли мне президент формирование правительства", - отметил Бабиш, добавив, что не может прогнозировать, сколько времени потребуется для создания кабмина. После предыдущих выборов в Палату депутатов, состоявшихся в 2017 году, это заняло восемь месяцев, напомнил он.

Политик отрицательно ответил на вопрос о том, согласился бы он занять пост спикера нижней палаты, если бы ему был предложен этот вариант. "Я менеджер, и мое место в правительстве. Что мне делать в парламенте? Это шутка или провокация?" - сказал премьер, выразив мнение, что предвыборная кампания партий-соперниц была "грязной" и направленной конкретно против него.

"Ненависть в отношении Бабиша была слишком большой <...>. Задайтесь вопросом относительно этих [коалиций], которые выиграли [выборы], почему у нас нет [в государственной собственности обеспечивающей транспортировку газа в Чехии] компании "Трансгаз", - продолжил глава правительства. Он напомнил, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан договорился о поставках голубого топлива из России в течение последующих 15 лет, а у Чехии подобных соглашений нет. "У нас [в госсобственности] нет воды, нет газа <...>. Это все, что досталось в наследство [от находившихся ранее у власти партий]", - сказал Бабиш.

Формирование правительство будет сложным

В Праге прогнозируют, что Бабишу будет крайне сложно заручиться поддержкой как минимум 101 из 200 депутатов нижней палаты и сформировать правительство. Лидеры партийных коалиций "Вместе" и составленной Пиратской партией Чехии с центристским движением "Старосты и независимые" уже заявили, что именно они намерены создать кабмин, который будет опираться на поддержку 108 парламентариев.

На пост премьера ими выдвинута кандидатура председателя Гражданской демократической партии Петра Фиалы. Он в понедельник официально обратится к Земану с просьбой поручить ему создать кабмин.

Создание нового чешского правительства из пяти партий двух коалиций прогнозирует и экс-президент республики Вацлав Клаус (2003-2013). "Я думаю, что они составят правительство, но [эффективное] функционирование такого кабмина из пяти партий представляется проблематичным", - сказал он.