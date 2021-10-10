В Ираке пройдут досрочные парламентские выборы

КАИР, 10 октября. /ТАСС/. Досрочные выборы в Совет представителей (парламент) пройдут в воскресенье в Ираке. На 329 депутатских мандатов претендуют более 3,2 тыс. кандидатов, 951 из которых - женщины, а 789 - самовыдвиженцы. В 83 избирательных округах за места в законодательном органе будут бороться 109 партий и 21 политическая коалиция, сформированная в основном по религиозно-этническому признаку, среди которых, в частности, семь шиитских, четыре суннитские и две курдские.

Необходимость в досрочных выборах возникла после того, как осенью 2019 года арабскую республику захлестнула волна антиправительственных протестов, приведшая к отставке кабинета министров, который был сформирован по итогам предыдущих выборов в мае 2018 года.

Находившееся в последние месяцы под угрозой срыва общенациональное голосование, которое изначально должно было состояться 6 июня, будет проходить в условиях беспрецедентных мер безопасности. В частности, в стране сегодня будут закрыты все пограничные переходы и аэропорты.

Избирательным правом в Ираке с населением 40 млн человек обладают порядка 26,9 млн жителей. Между тем, по мнению экспертов, из-за высокой степени недоверия к властям и непрекращающегося кризиса в экономике, здравоохранении и других областях явка, как и на выборах 2018 года, вряд ли превысит 40%.

Шиитские силы

После падения режима Саддама Хусейна (1937-2006) в 2003 году ведущую роль на политической авансцене Ирака играют шиитские партии и сформированные ими альянсы.

Наибольшие шансы на победу имеет коалиция движения садристов (в действующем парламенте представлена блоком "Ас-Саирун") во главе с имамом Муктадой ас-Садром, традиционно выступающим с требованиями социальной справедливости, строительства школ и больниц, а также невмешательства иностранцев во внутренние дела Ирака.

Вторым ведущим блоком является возглавляемый бывшим министром транспорта Хади аль-Амири "Аль-Фатх", который считается политическим крылом шиитских вооруженных формирований и поддерживает тесные связи с Ираном. На парламентских выборах 2018 года альянс занял второе место во многом благодаря разгрому в Ираке террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ), вклад в который не в последнюю очередь внесли как раз шиитские подразделения. Между тем позиции "Аль-Фатха" были несколько ослаблены из-за серии антииранских акций протеста, которые начались в конце 2019 года и до сих пор периодически проходят в разных регионах страны.

Третьей крупной шиитской силой является коалиция "Патриотические силы государства", образованная в мае экс-премьером Хейдаром аль-Абади и лидером движения "Аль-Хикма" Аммаром аль-Хакимом во многом для более успешного выступления на выборах и консолидации электората. У фракции неплохие отношения с движением садристов и Патриотическим союзом Курдистана, что может подтолкнуть ее в дальнейшем к сотрудничеству с ними.

В то же время серьезную активность проявляет занявшая четвертое место на прошлых выборах коалиция "Государство закона", возглавляемая бывшим главой правительства Ирака Нури аль-Малики, который, по словам аналитиков, может вновь претендовать на премьерское кресло.

Суннитские и курдские силы

Среди суннитских альянсов выделяется коалиция "Азм" под руководством влиятельного бизнесмена Хамиса аль-Ханджара, который находится под санкциями ООН по подозрению в коррупции и имеет хорошие отношения с Ираном и Катаром. Серьезные шансы на успех есть и у сформированного нынешним спикером парламента Мухаммедом аль-Халбуси альянса "Такаддум", руководство которого известно тесными контактами с Саудовской Аравией.

Не меньший интерес вызывает коалиция "Проект национального спасения" под предводительством бывшего вице-президента и экс-председателя Совета представителей Усамы ан-Нуджайфи. Между тем в качестве основного недостатка суннитских блоков эксперты отмечают отсутствие конкретных программ развития Ирака и харизматичных лидеров.

Курдские политические силы традиционно представлены Патриотическим союзом Курдистана и Демократической партией Курдистана, которые, вероятно, сохранят свои позиции, притом вторая во главе с премьер-министром автономии Масруром Барзани, скорее всего, упрочит лидерство в регионе.

Меры безопасности

В преддверии выборов премьер-министр страны Мустафа аль-Казыми неоднократно называл их "исторической возможностью для перемен". В связи с этим иракское руководство провело серьезную подготовительную работу с целью обеспечения безопасности на каждом избирательном участке. Для предотвращения провокаций и терактов на выборах будут работать не менее 250 тысяч силовиков.

Помимо этого, уже за неделю до волеизъявления все сотрудники МВД Ирака были переведены на усиленный режим несения службы. С 7 по 13 октября запрещается проведение любых массовых собраний и шествий, а сегодня будут закрыты все магазины, торговые центры и рестораны, за исключением аптек, продуктовых отделов, некоторых рынков и пекарен. Более того, с 9 октября до утра 11 октября в стране ограничено передвижение между провинциями, а воскресенье и понедельник объявлены нерабочими днями.

В связи с принимаемыми мерами безопасности силовики, а вместе с ними беженцы, внутренне перемещенные лица и заключенные проголосовали в пятницу досрочно, всего - около 1,2 млн человек.

В нынешних выборах впервые примут участие иракцы, родившиеся после 2003 года, когда международная коалиция во главе с США свергла диктаторский режим Хусейна и в стране начался новый этап исторического развития.

Как ранее заявил председатель Центризбиркома арабской республики Джалиль Аднан Халаф, за ходом выборов будут следить более тысячи человек из 85 государств. В частности, по словам спецпредставителя генерального секретаря ООН в Багдаде Жанин Хеннис-Пласхерт, от всемирной организации направлены 900 наблюдателей.

В то же время проживающие за рубежом граждане страны не смогут принять участие в волеизъявлении.

За честные выборы

Впервые в новейшей истории свои кандидатуры для участия в предвыборной гонке не выставляли члены действующего правительства, сконцентрировав усилия на обеспечении максимально прозрачного и справедливого проведения выборов и подсчета голосов. Между тем, как ожидается, аль-Казыми все равно будет в дальнейшем претендовать на то, чтобы во второй раз занять пост премьера.

Кроме того, под руководством аль-Казыми и президента страны Бархама Салеха лидеры всех политических партий, блоков и коалиций подписали 15 сентября документ, который, согласно заявлению канцелярии главы государства, "создает безопасную и стабильную среду для выборов, предоставляет кандидатам равные возможности и направлен на обеспечение соблюдения инструкций Центризбиркома". Они обязались признать окончательные результаты волеизъявления, которые утвердит Верховный суд Ирака.

Не важно, как проголосуют

Подведение и оглашение итогов будут играть важную роль в плане развития ситуации в арабской республике. Предыдущий опыт показывает, что малейшее недовольство результатами со стороны той или иной политической силы чревато массовыми протестами и даже глубоким кризисом.

Раздробленность политических сил по этноконфессиональному признаку создает дополнительную напряженность в и без того разделенном иракском обществе.

Между тем, как считает обозреватель общеарабской газеты "Аш-Шарк аль-Аусат" Мухаммед ар-Рамихи, несмотря на все внутренние противоречия, благодаря накопленному за неполные 20 лет демократическому опыту, а также при поддержке внешних сил, независимо от результатов выборов, "Ираку удастся избежать катастрофических сценариев, подобных тем, что имели место в Сирии или Йемене".