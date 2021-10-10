США осудили атаку хуситов с использованием беспилотника на саудовский аэропорт

ВАШИНГТОН, 10 октября. /ТАСС/. Госдепартамент США осудил в субботу атаку мятежников-хуситов из йеменского движения "Ансар Аллах" на аэропорт саудовского города Джизан.

"Мы осуждаем возмутительное нападение сил хуситов на <...> аэропорт в Джизане", - написал на своей странице в Twitter глава пресс-службы американского внешнеполитического ведомства Нед Прайс, выразив соболезнования пострадавшим в результате этого инцидента.

В субботу Саудовское агентство печати со ссылкой на официального представителя командования аравийской коалиции полковника Турки аль-Малики сообщило, что в результате применения мятежниками заминированного беспилотного летательного аппарата для нападения на воздушную гавань Джизана пострадали не менее 10 человек.

В Йемене с августа 2014 года продолжается противостояние между правительственными силами и вооруженными формированиями хуситов. В наиболее активную фазу оно перешло с вторжением в страну в марте 2015 года коалиции во главе с Саудовской Аравией. Затяжной конфликт привел к возникновению крупнейшего гуманитарного кризиса в мире. По данным ООН, свыше 24 млн йеменцев - примерно 80% населения страны - нуждаются в гуманитарной помощи, а число внутренне перемещенных лиц превышает 3 млн.

Мятежники систематически осуществляют атаки, главной целью которых остаются Саудовская Аравия и ее инфраструктура, в том числе нефтяная. Между тем временами они применяют свои ракетные арсеналы, а также беспилотники и в самом Йемене против войск, поддерживающих признанные международным сообществом власти республики.