Боевики в Нигерии убили по меньшей мере 20 человек

ТАСС, 10 октября. Как минимум 20 человек убиты при нападении боевиков на рынок в штате Сокото на северо-западе Нигерии. Об этом местные власти сообщили в субботу агентству Reuters.

"Налетчики в большом количестве убили по меньшей мере 20 человек <...> и подожгли девять автомобилей", - приводит агентство их слова. В заявлении властей штата уточняется, что боевики передвигались на мотоциклах и вели беспорядочную стрельбу.

В ряде северных и центральных районов Нигерии в последние месяцы произошел значительный рост числа нападений вооруженных групп на мирных жителей. Наибольшее число атак зафиксировано в штатах Замфара, Нигер, Кадуна, Сокото и Кацина. Бандиты убивают людей, захватывают заложников для дальнейшего выкупа, похищают скот, запугивают жителей, облагая их различными поборами.

В создавшихся условиях власти вынуждены использовать специальные отряды полиции и армейские подразделения для борьбы с бандитами. Создаются и отряды местного ополчения для защиты отдельных деревень и поселков. Эти отряды также помогают регулярным частям проводить операции по выявлению и нейтрализации вооруженных групп преступников.