Трамп считает, что РФ и КНР создадут более дешевые и продвинутые аналоги вертолетов Apache

НЬЮ-ЙОРК, 10 октября. /ТАСС/. Бывший президент США Дональд Трамп полагает, что Россия и Китай, изучив оставленные в Афганистане американские вертолеты Apache, могут приступить к производству более дешевых и качественных аналогов. Такое заявление он сделал, выступая в субботу на митинге перед своими сторонниками в штате Айова.

По словам республиканца, США оставили в Афганистане военное оборудование на сумму около $85 млрд. "У России и Китая уже есть образцы наших замечательных вертолетов", - сказал он, пояснив, что речь идет о машинах Apache.

"Они уже разбирают, изучают их, пытаются понять, что к чему, и уже очень скоро начнут производить лучшее оборудование за меньшие деньги. Это позор", - считает Трамп.

Политические оппоненты нынешнего президента Джо Байдена подвергают критике процесс вывода сил США из Афганистана и эвакуации оттуда соотечественников, а также афганцев и граждан других стран. После теракта 26 августа у аэропорта Кабула, в результате которого погибли более 200 человек, в том числе 13 американских военных, ряд влиятельных республиканцев призвал к отставке или импичменту Байдена, возложив на него ответственность за неспособность предотвратить вылазку экстремистов.

После объявления США весной нынешнего года о решении вывести свои вооруженные силы из Афганистана радикальное движение "Талибан" (запрещено в РФ) развернуло масштабную операцию по установлению контроля над страной. 15 августа радикалы без боя вошли в Кабул, а президент Ашраф Гани покинул республику. 6 сентября движение заявило об установлении контроля над всей афганской территорией, а 7 сентября огласило состав временного правительства.