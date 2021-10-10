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Умер генерал, возглавлявший силы коалиции и США в Ираке в 2008-2010 годах

Ему было 67 лет
Отставной генерал Сухопутных войск США Рэймонд Одиерно EPA/JIM LO SCALZO
Описание
Отставной генерал Сухопутных войск США Рэймонд Одиерно
© EPA/JIM LO SCALZO

ВАШИНГТОН, 10 октября. /ТАСС/. Отставной генерал Сухопутных войск США Рэймонд Одиерно, возглавлявший коалиционные силы в конце войны в Ираке, умер в возрасте 67 лет. Об этом пишет в субботу газета The Hill.

"С глубоким сожалением я могу подтвердить, что генерал Рэймонд Одиерно умер 8 октября", - заявил изданию представитель семьи Одиерно. По его словам, причиной смерти стал рак.

Как отмечает The Hill, в 2001-2004 годах Одиерно командовал 4-й пехотной дивизией, которая участвовала в 2003 году в операции по поиску и захвату бывшего иракского лидера Саддама Хусейна. С 2008 по 2010 год Одиерно возглавлял сначала коалиционные, а потом американские силы в Ираке, в 2011-2015 годах занимал пост начальника штаба Сухопутных войск ВС США. Воинскую службу он оставил в 2015 году.

Соболезнования в связи со смертью генерала уже выразили президент США Джо Байден и министр обороны Ллойд Остин.

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